Hertha BSC erwartet Anleger-Votum

Kay Bernstein, Präsident von Hertha BSC. © Andreas Gora/dpa

Muss Hertha BSC 40 Millionen Euro an Anleger noch in diesem Jahr zurückzahlen? Oder wird das Investment bis 2025 verlängert? Diese für den Zweitligisten wichtige Frage wird bald beantwortet.

Berlin - Per Twitter gratulierte Hertha BSC am Sonntag Ingo Schiller zum 58. Geburtstag und wünschte „Allet Jute“. Beim Fußball-Zweitligisten gibt es aber längst auch Stimmen, die nicht nur positiv über die Arbeit des ehemaligen Finanz-Geschäftsführers reden. Präsident Kay Bernstein sprach nicht namentlich von Schiller, erinnerte aber in einem Interview der Zeitung „Der Tagesspiegel“ am Wochenende an die Entstehungsgeschichte der schwierigen ökonomischen Lage. „Das ist Ergebnis des Irrsinns 2019 und 2020, als man in kurzer Zeit ganz schnell nach oben wollte.“ Man müsse das Haus nun vom Keller aus trocken legen, meinte Bernstein.

Am Montag steht für die Berliner ein wesentlicher Sanierungstermin an. Dann wird das Ergebnis einer Umfrage erwartet, ob die Anleihe-Gläubiger einer Verlängerung ihres 40-Millionen-Euro-Investments zustimmen. Die für die zweite Jahreshälfte terminierte Rückzahlung würde sich um zwei Jahre bis 2025 verschieben, die Hertha hätte erstmal etwas Luft in Sachen Cash-Flow. Der Preis: 10,5 Prozent Dividende für die Anleger statt bislang 6,5 Prozent. Das klingt für zins- und inflationsgeplagte Normalbürger verlockend.

Die Bereitwilligkeit zu einer Ausdehnung der wohl überwiegend aus der professionellen Finanzwirtschaft stammenden Hertha-Gläubiger war aber vorerst schleppend. Auch deshalb erhöhte der Club die Mage mitten im Abstimmungsverfahren nochmal um zwei Prozent. Zusätzliche Zinskosten in zweistelliger Millionenhöhe werden für eine kurzfristige Entlastung in Kauf genommen. So ist das, wenn im Haus mindestens der Keller unter Wasser steht.

Als gewiss gilt, dass ein Aufschub-Charakter der Anleihe ein wesentlicher Baustein der Lizenz-Zusage durch die Deutsche Fußball-Liga ist. Entfällt er, muss es andere Sicherheiten geben. Zu diesen schweigen die DFL, die Hertha und deren großer Geldgeber 777 Partners. Letzterer dürfte, so die Vermutungen, in irgendeiner Form als Bürge einspringen, zu vermutlich schlechteren Konditionen für die Berliner als jenes 10,5 Prozent Zins-Angebot. Auch deshalb wird dafür von Seite der Hertha fast schon demütig geworben.

„Wir freuen uns über den Erhalt der Lizenz für die kommende Spielzeit. Nichtsdestotrotz ist die Verlängerung der Anleihe ein wesentlicher Baustein, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Wir bitten daher weiterhin dringend alle Anleihe-Gläubiger, der vorgeschlagenen Anpassung der Anleihebedingungen in ihrer verbesserten Fassung bis zum 19. Juni 2023 zuzustimmen“, sagte der Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich.

Präsident Bernstein, der am 26. Juni ein Jahr im Amt ist, will angesichts der Finanzlage und auch daraus resultierenden Kader-Ungewissheiten für Trainer Pal Dardai noch keine sportlichen Prognosen in Sachen schneller Bundesliga-Rückkehr abgeben. Nur ein Versprechen formuliert er jetzt schon. „Wir wollen keine Luftschlösser mehr bauen und größer sein, als wir sind.“ dpa