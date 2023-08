Hertha BSC verpflichtet Mittelfeldspieler Bouchalakis

Andreas Bouchalakis (oben) von Olympiakos und Freiburgs Maximilian Eggestein im Duell um den Ball. © Angelos Tzortzinis/dpa

Innerhalb weniger Stunden hat Hertha BSC mit Andreas Bouchalakis und Bilal Hussein zwei Mittelfeldspieler verpflichtet. Die beiden Neuen können auf schnelle Einsätze hoffen.

Berlin - Die beiden Neuverpflichtungen von Fußball-Zweitligist Hertha BSC werden schnell in den Kader des Bundesliga-Absteigers integriert. „Ich will beide schon mit nach Magdeburg mitnehmen, wenn alles gut läuft“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Donnerstag über die beiden Neuzugänge. Am Vormittag hatten die Berliner den Griechen Andreas Bouchalakis von Olympiakos Piräus unter Vertrag genommen, am Abend zuvor war die Verpflichtung des Schweden Bilal Hussein von AIK Solna verkündet worden.

Der 30-jährige Bouchalakis unterschrieb einen Vertrag bis 2025 und spielte für Olympiakos auch in der Champions League und der Europa League. Der Sechser absolvierte zudem 36 Einsätze für die griechische Nationalmannschaft. Der 23-jährige Hussein war zweimal für das schwedische A-Team aktiv.

Durch die Transfers von Bilal Hussein am Mittwoch und Bouchalakis hat Hertha-Trainer Pal Dardai nun deutlich mehr Optionen im zuvor dünn besetzten zentralen Mittelfeld der Hertha. Neben dem Training sollen die beiden Neuen per Videostudium die Spielweise ihres neuen Vereins kennenlernen. „Es ist ähnlich wie bei der Formel 1. Da schauen sich die Fahrer auch zuerst die Strecke an“, sagte der 47-jährige Ungar.

„Wir haben gestern und heute mit den beiden Zugängen Lücken geschlossen“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber zu Hussein und Bouchalakis. Weitere Abgänge und Zugänge seien vor Ende des Transferfensters am Freitag vorerst nicht geplant. „Stand jetzt nein“, sagte Weber.

Hertha tritt am Samstag im fünften Ligaspiel auswärts beim 1. FC Magdeburg an (13.00 Uhr/Sky). Dardai ist mit der jetzigen Zusammensetzung seiner Mannschaft „sehr zufrieden“. „Wenn ich das so sehe, ist das wahrscheinlich unser Kader“, sagte Dardai. dpa