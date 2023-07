Hertha BSC verpflichtet Stürmer Prevljak

Eine Anzeigentafel im Olympiastadion zeigt vor einem Spiel die Fahne von Hertha BSC an. © Sören Stache/dpa/Symbolbild

Hertha BSC bastelt weiter an seinem Kader. Ein bosnischer Stürmer kommt ablösefrei aus Belgien und soll den Abgang eines Publikumslieblings kompensieren.

Berlin - Hertha BSC hat auf den Abgang von Jessic Ngankam schnell reagiert und Smail Prevljak für die Offensive verpflichtet. Der 28 Jahre alte Stürmer aus Bosnien-Herzegowina spielte zuletzt für KAS Eupen in Belgien. Da sein Vertrag dort auslief, ist Prevljak für den Berliner Fußball-Zweitligisten ablösefrei. „Er ist ein technisch starker Spieler, der auf seinen vorherigen Stationen und in der bosnischen Nationalmannschaft seine Torjägerqualitäten bewiesen hat“, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber über den neuen Angreifer. Prevljak befindet sich bereits im Trainingslager der Berliner im Zell am See.

„Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich auf den Club, die Stadt, die neuen Kollegen und natürlich die Fans im Olympiastadion!“, wurde Prevljak in einer Hertha-Mitteilung zitiert. Vor zehn Jahren kam der Stürmer zu RB Leipzig, bestritt aber nur ein Spiel für die Sachsen bevor er zum Partner-Club Red Bull Salzburg und anschließend zu dessen Farmteam FC Liefering transferiert wurde. Seit 2020 spielte der 25-malige bosnische Nationalspieler in Eupen.

Die Hertha hatte in der vergangenen Woche Publikumsliebling Ngankam für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag zu Eintracht Frankfurt ziehen lassen. Die Berliner müssen wegen ihrer wirtschaftlich schwierigen Lage Transfererlöse erzielen. Auch Krzysztof Piatek soll den Verein noch verlassen. Im zentralen Angriff stehen Trainer Pal Dardai auch noch Florian Niederlechner, Wilfried Kanga und Derry Scherhant zur Verfügung. dpa