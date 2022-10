Hertha BSC will maximale Leistung bei RB Leipzig abrufen

Hertha BSC Berlins Cheftrainer Sandro Schwarz ruft seinem Team etwas zu. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Hertha BSC strebt nach zuletzt vier Unentschieden in Serie den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga an. Im Samstagabendspiel (18.30 Uhr/Sky) erwartet die Berliner mit RB Leipzig aber ein in der Vergangenheit stets unangenehmer Gegner. Von den bisherigen zwölf Begegnungen in der nationalen Eliteklasse verlor Hertha zehn Spiele bei je einem Remis sowie einem Sieg.

Berlin - Der Statistik zum Trotz fordert Hertha-Trainer Sandro Schwarz einen mutigen Auftritt mit dem Abrufen der „maximalen Leistung“ in Leipzig.

In der Red Bull Arena wird wohl erneut Stevan Jovetic in der Startelf stehen, da die Stürmerkollegen Wilfried Kanga und Davie Selke, der beim bisher einzigen Berliner Sieg in Leipzig am 17. Dezember 2017 zwei Treffer zum 3:2-Erfolg beigesteuert hatte, unter der Woche nicht richtig trainieren konnten. In der Abwehr wird Schwarz wieder auf Neuzugang Agustin Rogel vertrauen, der mit Marc Oliver Kempf beim 2:2 gegen den SC Freiburg ein kompaktes Innenverteidiger-Duo gebildet hatte.

Hertha kann zudem in Leipzig auf die Unterstützung von rund 4500 Anhängern bauen, die ihren Verein in die Messestadt begleiten. dpa