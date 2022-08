Hertha gegen BVB: „sehr kompakt, sehr aggressiv verteidigen“

Teilen

Der Berliner Trainer Sandro Schwarz an der Linie © Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Hertha BSC will gegen Borussia Dortmund auf den guten Ansätzen bei der Niederlage zuletzt in Mönchengladbach aufbauen. Das 0:1 arbeitete Trainer Sandro Schwarz mit den Profis des Berliner Hauptstadtclubs am Montag und Dienstag auf, am Mittwoch begann die gezielte Vorbereitung im Training auf den hochkarätig besetzten Gegner am kommenden Samstag (15.

Berlin - 30 Uhr/Sky).

„Wir müssen sehr kompakt, sehr aggressiv verteidigen und unsere Umschaltmomente nutzen“, betonte Schwarz. Der 43-Jährige will die „guten Sachen aus dem Gladbach-Spiel mitnehmen. „Viele Inhalte, die wir dort gezeigt haben, brauchen wir definitiv auch am Samstag. Das ist die Basis.“

Die Berliner hatten gegen die Gladbacher eine kämpferische Leistung geboten und selbst in Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen Verteidiger Filip Uremović Chancen herausgespielt. Dennoch reichte es zu keinem Punkt. Einen Sieg schafften die Herthaner noch in keinem der ersten drei Saisonspiele in der Fußball-Bundesliga. Gegen den BVB erwarten die Vereinsverantwortlichen 60.000 bis 65.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Olympiastadion. dpa