Hertha holt Felix Magath als Trainer zurück in Bundesliga

Felix Magath spricht mit Journalisten der Deutschen Presse-Agentur (dpa). © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Das ist eine dicke Überraschung: Felix Magath folgt auf Tayfun Korkut als Trainer bei Hertha BSC. Der für seine harte Hand bekannte Coach soll die Berliner vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga retten.

Berlin - Mit dieser Lösung hat in Berlin wohl niemand gerechnet: Felix Magath kehrt nach zehn Jahren als Trainer in die Fußball-Bundesliga zurück und soll Hertha BSC vor dem drohenden Abstieg bewahren. „Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Er hat schon vielfach bewiesen, dass er mit seiner Erfahrung in jeglicher sportlichen Situation an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen“, sagte Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic am Sonntagabend.

Wenige Stunden zuvor hatten sich die Berliner nach fünf Niederlagen und dem Absturz auf Platz 17 von ihrem Coach Tayfun Korkut getrennt. Magath ist nach Pal Dardai und Korkut der dritte Hertha-Coach in dieser Saison und der siebte seit 2019.

„Ich hatte sehr klare Gespräche mit Fredi Bobic. Uns ist die sportliche Lage bewusst. Ich bin bereit, mit all meiner Erfahrung dabei zu helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden Spiele“, sagte Magath. Der 68-Jährige hatte bis 2012 den VfL Wolfsburg trainiert. Zuvor war er bei sieben weiteren Bundesliga-Clubs aktiv, mit dem FC Bayern und Wolfsburg wurde er deutscher Meister. Den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt rettete er einst vor dem Abstieg.

In England hatte Magath als Trainer des FC Fulham 2014 keinen Erfolg. Es folgte nur noch ein Engagement in China. Zuletzt war er für die Firma Flyeralarm als Berater für die Würzburger Kickers und den österreichischen Club Admira Wacker Mödling engagiert.

Am Montag soll Magath um 13.00 Uhr bei einer Pressekonferenz in Berlin als Trainer vorgestellt werden. Das erste Spiel auf der Hertha-Bank ist die Partie am Samstag im Olympiastadion gegen die TSG 1899 Hoffenheim. dpa