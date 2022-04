Hertha im Abstiegskampf beim FC Augsburg gefordert

Eine Woche nach der schmerzhaften Derby-Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin will Hertha BSC beim Konkurrenten FC Augsburg Boden im Abstiegskampf gutmachen. Noch fünf Spiele bleiben Hertha, um den siebten Abstieg der Vereinsgeschichte abzuwenden. Es werden entscheidende Wochen für die Berliner: Nach der Partie in Augsburg (15.30 Uhr/Sky) geht es gegen Stuttgart und nach Bielefeld.

Berlin - Hertha steht in der Tabelle auf Rang 17 mit 26 Punkten. In der Rückrunde holten die Berliner bislang nur einen Sieg und insgesamt fünf Punkte. Der FCA hat sich dagegen mit drei Siegen in fünf Spielen Luft verschafft und ist mit 32 Punkten auf Platz 14.

Hertha-Trainer Felix Magath kann in Augsburg wieder auf Marvin Plattenhardt zurückgreifen, nach dessen Standards alle drei Tore gegen Hoffenheim gefallen waren. Auch Niklas Stark ist wieder eine Option. Stürmer Stevan Jovetic und Keeper Alexander Schwolow fehlen dagegen weiterhin. dpa