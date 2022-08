Hertha: „Kompakte Trainingswoche“ erfolgreich abschließen

Sandro Schwarz steht am Spielfeldrand. © Christophe Gateau/dpa

Trainer Sandro Schwarz strebt mit Hertha BSC den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga an. Nach der 1:3-Niederlage gegen den Lokalrivalen Union Berlin und dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt wollen die Berliner den Auftakt des 3. Spieltages am Freitag bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr/DAZN) erfolgreich bestreiten. „Wir haben uns in der kompakten Trainingswoche seriös vorbereitet“, sagte Schwarz, der vor allem Abschlüsse üben ließ.

Berlin - Am Niederrhein muss der neue Trainer, der in seiner bisherigen Karriere als Übungsleiter noch nie gegen Gladbach gewinnen konnte, weiterhin auf Jessic Ngankam, Kelian Nsona, Dongjun Lee und Omar Alderete verzichten. Auch Linus Gechter fehlt wegen eines grippalen Infekts. Zudem sind Kapitän Marvin Plattenhardt und Myziane Maolida angeschlagen und werden die Partie wohl nicht bestreiten können.

Dafür sitzt Tjark Ernst nach der Suspendierung von Rune Jarstein erneut als Ersatztorhüter auf der Bank. Schwarz hatte sich für den 19 Jahre alten Sohn des ehemaligen Bundesligatorhüters Thomas Ernst als neue Nummer zwei entschieden. dpa