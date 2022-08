Hertha mit Speed: Ejuke belebt Berliner Flügelspiel

Teilen

Die Berliner jubeln nach einem Tor, links Maximilian Mittelstädt, rechts Chidera Ejuke (40). © Christophe Gateau/dpa

Chidera Ejuke fiel Sandro Schwarz schon in Moskau auf. Da ärgerte der schnelle Flügelflitzer den damaligen Trainer von Dynamo Moskau in Derbys gegen ZSKA. Bei Hertha BSC baut Schwarz auf das Tempo des Nigerianers. Auch am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach soll Ejuke am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf der linken Außenbahn wirbeln.

Berlin - „Chidi bringt jede Trainingseinheit weiter, er spielt sich ein und legt körperlich zu“, sagte Schwarz über den 24 Jahre alten Ejuke, der die Lösung für das anhaltende Außenbahnproblem der Berliner sein könnte.

Ejuke hat derzeit Myziane Maolida den Stammplatz streitig gemacht. Er sucht Eins-gegen-Eins-Situationen, ist sehr agil. Zudem bereitete der Außenangreifer, der seit 2017 in Europa spielt und vor seiner Zeit in Moskau bei Valerenga Oslo und dem niederländischen Erstligisten SC Heerenveen spielte, das 1:0 durch Suat Serdar gegen Eintracht Frankfurt mit vor.

Schwarz sieht aber noch Verbesserungspotenzial. „Er muss sich bei der Entscheidungsfindung verbessern, ob er jetzt dribbeln oder abspielen muss“, sagte Schwarz, „aber das ist ein Prozess.“ Am Freitag soll dieser weitergehen. dpa