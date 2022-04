Hertha mit Trainingslager-Schwung nach Leverkusen

Teilen

Trainer Felix Magath. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will nach dem ersten Sieg in diesem Jahr vor der Länderspielpause auch am 28. Spieltag nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. Zwei Wochen nach dem 3:0-Erfolg über die TSG Hoffenheim hofft der neue Hertha-Trainer Felix Magath auch beim Tabellendritten Bayer Leverkusen am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky), punkten zu können.

Harsewinkel - Da die Werkself von Verletzungen und Sperren diverser Stammspieler gebeutelt ist, rechnet der 68-Jährige mit Fehlern beim Gegner, die seine Schützlinge in Tore ummünzen sollen.

Neuen Schwung in die Berliner Mannschaft hat dabei das Kurz-Trainingslager in dieser Woche in Harsewinkel gebracht, das die Mannschaft laut Magath weiter zusammengeschweißt habe. Zudem kann der Erfolgstrainer bis auf die angeschlagenen Neuzugänge Dongjun Lee und Fredrik Andre Björkan aus dem Vollen schöpfen. Allerdings will Magath das gegen Hoffenheim siegreiche Team so gut wie gar nicht verändern. dpa