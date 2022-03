Hertha startet in Woche vor Leverkusen-Spiel

Spieler von Hertha BSC laufen im Training. © Andreas Gora/dpa

Einen Tag vor der Abreise ins Kurz-Trainingslager ist Hertha BSC in die intensive Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen gestartet. Nach einer kurzen Ansprache von Trainer Felix Magath begannen die Spieler am Montagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein mit Passübungen. Wie zuletzt üblich, beobachtete Magath die Übungen eher.

Berlin - Geleitet wurden sie von seinem Assistenten Mark Fotheringham, der die Spieler beständig anfeuerte.

Am Dienstag reist das Team in ein kurzes Trainingslager ins nordrhein-westfälische Harsewinkel. Dort will sich der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist auf das Spiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vorbereiten.

Aufgrund der Länderspielpause sind zahlreiche Profis allerdings noch auf Reisen mit ihren Nationalmannschaften und stoßen erst im Laufe der Woche zur Hertha. Dafür nahm am Montag sogar Offensivtrainer Vedad Ibisevic an den Übungen teil. Torhüter Alexander Schwolow drehte zunächst nur Runden um den Platz.

Die Berliner haben ihr bisher letztes Bundesliga-Spiel, das erste nach der Ernennung von Magath, mit 3:0 gegen die TSG Hoffenheim gewonnen. Es war allerdings Herthas erster Sieg in diesem Jahr. Mit 26 Punkten steht der Club auf dem Relegationsplatz 16. dpa