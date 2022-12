Hertha verleiht Nachwuchstalent Gechter nach Braunschweig

Fußball

Fußball-Bundesligist Hertha BSC verleiht Nachwuchstalent Linus Gechter an Eintracht Braunschweig. Das teilte der Club am Mittwoch vor dem Spiel gegen den Zweitligisten mit. Der 18-Jährige soll ab sofort und bis Saisonende für die Niedersachsen auflaufen. Eine Kaufoption gibt es nach Angaben des Vereins nicht.

Berlin - Der Defensivspezialist kann durch eine Sondergenehmigung direkt ins Training der Braunschweiger einsteigen. „Linus ist ein Toptalent bei uns, auf das wir setzen und welches wir im Sinne von Hertha BSC bestmöglich fördern wollen. Er hat mit seinen 18 Jahren schon unter Beweis gestellt, welches Potenzial er hat“, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic in einer Vereinsmitteilung und betonte: „Mit dieser Leihe möchten wir ihm ermöglichen, sich durch Spielzeit in der zweiten Liga weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen. Das ist in dem Alter das Wichtigste. Wir freuen uns dann im Sommer wieder auf ihn.“

Der gebürtige Berliner spielte seit 2015 für die Hertha und durchlief die eigene Akademie. Sein erstes Bundesliga-Spiel absolvierte Gechter im September 2021, im März 2022 erhielt er seinen ersten Profivertrag. Insgesamt absolvierte er 16 Pflichtspiele bei den Profis und erzielte dabei ein Tor. dpa