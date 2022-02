Hertha will gegen RB Leipzig ersten Sieg des Jahres holen

Trainer Domenico Tedesco. © Christian Modla/dpa/Archivbild

Und nun auch noch der Angstgegner aus Leipzig: Gegen RB sah die Hertha zu Hause in der Bundesliga bislang immer schlecht aus. Doch Trainer Korkut bleibt kämpferisch und will den ersten Sieg des Jahres.

Berlin - Der zuletzt strauchelnde Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin will im Heimspiel gegen RB Leipzig den ersten Sieg des Jahres holen. Für die Bundesliga-Partie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) muss Hertha-Trainer Tayfun Korkut erneut seine Innenverteidigung umbauen. Sein Team solle mutig nach vorne spielen und gleichzeitig in der Abwehr die nötige Disziplin zeigen, sagte er. Ins Olympiastadion dürfen wieder mehr Zuschauer und Zuschauerinnen als zuletzt: 10.000 statt 3000.

Ausgangslage: Vor dem Spieltag stand die Hertha auf Platz 14 und nur noch einen Punkt vor dem Relegationsrang. Die Bilanz im neuen Jahr ist ernüchternd: Noch kein Sieg in fünf Bundesligaspielen, zuletzt eine Pleite beim Tabellenletzten aus Fürth. Die Leipziger standen vor dem Spieltag dagegen erstmals in dieser Saison auf einem Champions-League-Platz, gewannen vier der letzten fünf Ligaspiele.

Personal: Neuzugang Marc Oliver Kempf kann nach überstandener Corona-Infektion wieder in die Innenverteidigung rücken, dafür fehlt sein Partner in spe, Niklas Stark, nach einem positiven Test. Der 17-jährige Linus Gechter dürfte zu einem weiteren Startelfeinsatz kommen. Suat Serdar wird den Berlinern fehlen.

Zitat: Trainer Korkut: „RB hat viel Qualität im Team, aber wir haben etwas dagegenzusetzen: Spieler mit Qualität, Spieler mit Erfahrung. Wenn wir diszipliniert spielen, haben wir definitiv eine Chance.“

Besonderes: RB Leipzig ist für die Hertha in der Bundesliga ein Angstgegner. Nur eins der elf Bundesliga-Duelle konnten die Berliner gewinnen. Alle fünf Heimspiele verlor man und kassierte 20 Tore. dpa