Hobbyangler Reese will bei Hertha vorangehen

Ein Fußballspieler ist am Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Als Fabian Reese verpflichtet wurde, spielte Hertha noch in der Bundesliga. Nun will der Außenstürmer sein Ziel ein Jahr später erreichen.

Berlin - Fabian Reese strebt mit Absteiger Hertha BSC die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an. „Die Bundesliga war mein klares Ziel, ich wollte im Winter schon helfen“, sagte der Neuzugang von Holstein Kiel in einer Medienrunde am Montag, „da schlugen zwei Herzen in meiner Brust - Hertha und Holstein.“

Bereits in der Winterpause hatte der 25-Jährige einen Vertrag bei Hertha unterschrieben, ein vorzeitiger Wechsel scheiterte aber, was dem Außenstürmer auch mentale Probleme bereitet hat: „Man hat gehofft und gebangt. Wenn die Spiele verloren gingen am Samstagabend und man muss Sonntag auf dem Platz stehen, ist das eine Herausforderung für den Kopf. Aber das hat mich das letzte halbe Jahr sehr reifen lassen.“

Anstatt in der Beletage verbleibt Reese nun im Unterhaus, möchte sein Ziel ein Jahr später erreichen und den „Verein dahinführen, wo er hingehört.“. Der Außenstürmer nimmt dabei in Kauf, dass die Mannschaft noch nicht endgültig zusammengestellt ist und noch viele Veränderungen bevorstehen.

Auf der anderen Seite sieht Reese, der direkte Duelle gerne mag, seine jahrelange Zweitliga-Erfahrung mit Holstein Kiel als Pluspunkt an: „Es ist eine sehr enge Liga, bei der die Tagesform entscheidet. Wir haben eine große Chance für die nächste Zeit, Grundsteine zu setzen.“

Dass ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung fast das gesamte Führungspersonal gewechselt ist, nimmt der gebürtige Kieler, der gerne Nagellack trägt, dabei hin. „Sicherlich malt man sich im Kopf etwas aus, aber dann kommt es anders. Der Verein ist der Gleiche, das ist die Hauptsache“, sagte Reese, der Pal Dardai als transparenten Trainer erlebt. Und das nicht nur, weil sie mit dem Angeln ein gemeinsames Hobby haben. „Das gibt mir Ruhe und ich kann runterfahren“, sagt Reese. An einen gemeinsamen Angeltermin mit Dardai glaubt er aber nicht. Man sehe sich jeden Tag, da „weiß ich nicht, ob der Trainer Lust hat, mit mir angeln zu gehen.“ dpa