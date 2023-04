Hort für Kinder der dritten Klasse wird gebührenfrei

Vier Schulranzen stehen auf einer Bank. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Die Hortgebühren sollen in Berlin auch für Kinder der dritten Klasse wegfallen. Darauf hat sich der Senat verständigt. Die neue Regelung soll am 1. August in Kraft treten, sagte Senatssprecherin Lisa Frerichs am Dienstag nach der Senatssitzung. Bisher ist die Hortbetreuung in Berlin nur für Schülerinnen und Schüler der ersten beiden Klassen gebührenfrei.

Berlin - Mit dem neuen Schritt würden viele Berliner Familien entlastet, sagte Frerichs. Nach Schätzungen der Bildungsverwaltung profitierten davon rund 35.000 Schülerinnen und Schüler. Im Haushaltsplan 2022/23 seien die notwendigen Gelder bereits für das nächste Schuljahr vorgesehen. Damit werde ein wichtiges Projekt der rot-grün-roten Landeseregierung umgesetzt.

Eine entsprechende Vorlage zu dem Thema gehe nun zunächst an den Rat der Bürgermeister aus den Bezirken. Damit die Hortbetreuung in Klasse drei gebührenfrei wird, müssen unter anderem das Schulgesetz und die Schülerförderungs- und -betreuungsverordnung geändert werden. dpa