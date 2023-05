Illegales Rennen: Motorrad fährt Polizist bei Kontrolle an

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ist ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle von einem Motorrad angefahren worden. Der 33-Jährige wurde verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte sich der Motorradfahrer am Montagabend in Berlin-Spandau ein illegales Rennen mit einem Autofahrer geliefert.

Berlin - Polizisten hätten die beiden Fahrer bei einer Verkehrskontrolle auf der Nonnendammallee gegen 20 Uhr aufgefordert, anzuhalten. Der Autofahrer leistete dem Folge. Der Motorradfahrer bremste laut Polizei zunächst ab, gab dann aber erneut Gas - und fuhr dabei den Beamten mit seinem Motorrad an. Danach flüchtete der Mann über einen Parkplatz. dpa