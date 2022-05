Informationsstelle erfasst 1052 antisemitische Vorfälle

Ein Mann mit Kippa wird auf der Straße beleidigt und geschlagen. Angriffe wie dieser sind in Berlin kein Einzelfall, wie jetzt die Auswertung einer Informationsstelle zeigt. Insgesamt nehmen solche Fälle zu, sagt der Antisemitimusbeauftragte des Landes Berlin.

Berlin - Beleidigungen, Schmierereien und Gewalt: 1052 antisemitische Vorfälle hat eine Berliner Informationsstelle im vergangenen Jahr in Berlin erfasst. Registriert wurden 22 Angriffe, 28 Bedrohungen, 43 Sachbeschädigungen, 895 Fälle von verletzendem Verhalten sowie 62 antisemitische Massenzuschriften, wie die Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) am Dienstag mitteilte.

Zum ersten Mal seien zudem zwei Fälle von „extremer Gewalt“ bekannt geworden, sagte Rias-Geschäftsführer Benjamin Steinitz. Das seien Angriffe, die schwere Körperverletzungen oder den Tod eines Menschen zur Folge haben könnten.

Darunter falle ein Angriff von drei Jugendlichen in Spandau auf einen Mann. Die Unbekannten hatten ihn im Oktober nach Angaben von Rias durch Tritte und Schläge lebensgefährlich am Kopf verletzt. Das Trio hatte den nicht-jüdischen Mann zuvor aufgefordert, „Free Palestine“ zu rufen - eine Parole palästinensischer Gruppen gegen Israel. Der Mann habe sich daraufhin geweigert.

„Antisemitismus war und ist ein zentrales Problem in der Bundeshauptstadt“, sagte Julia Kopp, Projektreferentin bei Rias. Im vergangenen Jahr hätten sich im Schnitt knapp drei antisemitische Vorfälle pro Tag ereignet, zumeist habe es sich um Beleidigungen oder diskriminierende Aussagen gegen Juden oder um antisemitische Schmierereien gehandelt.

Mehr als die Hälfte der erfassten Fälle passierten im Internet - etwa in den sozialen Medien oder per Mail. 181 antisemitische Vorfälle wiesen den Angaben zufolge explizit auf das Aufflammen des palästinensisch-israelischen Konflikts im Frühjahr 2021 hin - davon allein rund 80 Prozent im Mai (145), als es viele anti-israelische Demonstrationen von Palästinenser-Gruppen gab. Mehr als 250 Vorfälle hatten einen Bezug zur Corona-Pandemie.

Insgesamt sei eine Zunahme der Fälle zu erkennen, sagte der Antisemitimusbeauftragte des Landes Berlin, Samuel Salzborn. Im Jahr 2020 wurden in Berlin 1019 antisemitische Vorfälle registriert, 2019 waren es 886. Das zeige, dass es eine Zunahme bei der Radikalisierung des Antisemitismus gebe, sagte Salzborn. Viele Täter bestärkten sich im Internet gegenseitig; Vorfälle aus dem digitalen Raum verlagerten sich so in das reale Leben.

In Berlin erheben verschiedene Institutionen nach unterschiedlichen Kriterien Statistiken zu Antisemitismus, darunter auch die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft. Die 2015 gegründete und vom Senat finanziell geförderte Rias sammelt ihre Daten auf Grundlage von Meldungen über das Internet, Beobachtungen und einer Zusammenarbeit mit Opferberatungsstellen. Die Polizei habe - im Gegensatz zu den Vorjahren - seit 2021 keine zusätzlichen Informationen zu den Taten liefern können, weil der Datenschutzbeauftragte der Strafverfolgungsbehörden Bedenken habe, beklagte Rias.

Die Fraktionen von SPD, Grüne, CDU, Linke und FDP im Abgeordnetenhaus teilten mit, sich für eine Lösung des Problems bei der Datenübermittlung einzusetzen. Das antisemitische Potenzial in der Stadt sei weiter hoch. „Immer wieder geraten jüdische Menschen in Berlin in die Situation, sich zwischen einer sichtbaren jüdischen Identität und dem Schutz vor Übergriffen entscheiden zu müssen. Das dürfen wir nicht hinnehmen“, erklärten die Fraktionen gemeinsam. dpa