Infotelefon für Berliner in finanzieller Not eingerichtet

Eine Frau hält ein Smartphone in den Händen. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Berlinerinnen und Berliner in finanzieller Not können sich ab sofort an das Infotelefon „einfach mal fragen“ von Silbernetz wenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotline beantworten Fragen zu finanziellen und gesundheitlichen Notlagen durch die aktuellen Preissteigerungen, wie das Bezirksamt Berlin-Mitte am Mittwoch mitteilte. Sie vermitteln demnach die richtigen Ansprechpartner bei Ämtern, Organisationen oder Beratungsstellen.

Berlin - „Es gibt viele Angebote in Berlin. Die passende Unterstützung zu finden, ist für Menschen in Not jedoch oft schwer“, sagte Silbernetz-Initiatorin Elke Schilling laut Mitteilung. Die betroffenen Menschen müssten davon erfahren, dass es Hilfe gebe.

„An wen kann ich mich wenden, damit mir der Strom nicht abgestellt wird?“ oder auch „Das Geld reicht gerade so für das Nötigste, meine Kinder können nicht mehr ins Schwimmbad oder mit auf Klassenfahrt“: Das seien typische Anliegen der Menschen. Erreichbar ist das Infotelefon montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und samstags bis 13 Uhr unter +49 30 5445330533. dpa