Jarasch: Berlin bereitet sich auf Flüchtlinge vor

Bürgermeisterin Bettina Jarasch (Bündnis90/Die Grünen). © Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Verkehrssenatorin und Bürgermeisterin Bettina Jarasch (Grüne) hält eine große Dimension von Flüchtlingen aus der Ukraine für möglich. „Unsere Aufgabe als Senat und unsere Aufgabe hier im Abgeordnetenhaus ist es, dass wir uns vorbereiten auf das, was kommen wird in den nächsten Wochen“, sagte Jarasch am Donnerstag bei der Plenarsitzung des Landesparlaments.

Berlin - „Und ich kann Ihnen sagen, der Berliner Senat ist bereits dabei, sich vorzubereiten. Wir sind in Gesprächen mit der Bundesregierung für die Aufnahme von Menschen, die jetzt aus der Ukraine fliehen werden“, so die Senatorin. „Wir wissen noch nicht, welche Dimension dieses Fluchtgeschehen haben wird, aber es kann eine große Dimension annehmen“, sagte Jarasch.

Daneben gebe es auch bereits Gespräche über die Sicherheit der Energieversorgung mit der Bundesregierung, sagte die Grünen-Politikerin. „Es gibt einen Notfallplan.“ Noch mehr als vorher sei es richtig, dass Deutschland unabhängig werden müsse von Importen von Gas und Öl, sagte Jarasch, die im Plenum für den Senat als Vertreterin der Regierenden Bürgermeisterin Stellung nahm. Franziska Giffey (SPD) ist in der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet worden und nahm am Donnerstag nicht an der Plenarsitzung teil. dpa