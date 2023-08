Jarasch: Kriminalitätsbekämpfung am Görli kostet viel Geld

Der Görlitzer Park in Kreuzberg. © Paul Zinken/dpa

Berlins Grünen-Fraktionschefin plädiert für umfassende Maßnahmen gegen Kriminalität im Görlitzer Park und auch in der näheren Umgebung. Ihre Forderung: An Geld darf es nicht scheitern.

Berlin - Bei der Eindämmung der Kriminalität am Görlitzer Park darf der Senat nach Überzeugung der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch nicht vor erheblichen Investitionen zurückschrecken. Es habe auch in der Vergangenheit schon viele Vorschläge gegeben. „Aber immer wenn klar war, dass dafür auch Geld vom Land gebraucht wird, ist nichts daraus geworden“, sagte Jarasch der Deutschen Presse-Agentur. „Deshalb muss der Senat jetzt Geld in die Hand nehmen, zehn Millionen Euro.“ Auch damit sei es immer noch schwierig genug.

„Sozialarbeit allein wird es nicht richten, aber Polizei allein auch nicht. Das zeigen die vielen Einsatzstunden im Görli. Es ist höchste Zeit, ernsthaft dieses Problem anzugehen, Land und Bezirk gemeinsam“, sagte Jarasch. „Das bedeutet, auch Geld in die Hand zu nehmen. Denn es braucht eine städtebauliche Lösung, man muss den Park und teilweise auch die Umgebung umbauen.“

„Allein eine gute Beleuchtung der Eingänge kostet ein Vielfaches von dem, was jemals vom Senat für den Görli in die Hand genommen worden ist“, sagte Jarasch. „Wichtig wären auch Bodenschwellen in den Straßen der Umgebung, damit die Polizei dort Verkehrskontrollen machen kann, um die Kunden abzuschrecken, die mit dem Auto kommen“, so die Grünen-Politikerin. „Damit klar ist: Wer da kontrolliert wird, kommt nicht schnell weg.“

Notwendig seien außerdem eine Verstärkung der regelmäßigen Treffen und Lagebesprechungen zwischen Polizei, Parkläufern, Bezirk und Ordnungsamt. Neben der Polizeipräsenz brauche es auch eine Ausweitung von Sozialarbeit und Ausstiegsprogramme für Dealer, sagte Jarasch. „Denn solange das Leute ohne Perspektive sind, werden die Drogen verkaufen. Und auch Maßnahmen, die den Park attraktiver machen sollen, kosten Geld.“

„Wir haben es hier mit internationaler Drogenkriminalität zu tun. Sie hat sich verschärft und noch stärker in den Görli verlagert seit der Corona-Pandemie“, so die Grünen-Fraktionschefin. „Es gibt mehr härtere Drogen, die da gehandelt werden. Es nimmt überhand und ist komplett unzumutbar für Anwohnende, aber beispielsweise auch für die umliegenden Kitas, die die Spielplätze nutzen wollen.“

Der Görli sei ähnlich wie der Mauerpark einer der übernutztesten Parks in Berlin. „Mit wahnsinnig vielen Menschen, die drumherum wohnen und ihn als Erholungsfläche brauchen und ihn doch oft nur als Angstraum wahrnehmen.“

„Insofern kann ich nur hoffen, dass es jetzt die Bereitschaft gibt, das Problem wirklich zu lösen und zu zeigen, dass so ein Angstraum wieder zu einem Ort werden kann, an dem sich Frauen, Kinder, Familien gerne aufhalten.“

In dem Park in Berlin-Kreuzberg sollen mehrere Männer im Juni eine 27-Jährige vergewaltigt haben. Für die Polizei sind der Görlitzer Park und der angrenzende Wrangelkiez angesichts der Kriminalitätsbelastung seit vielen Jahren ein Brennpunkt. dpa