Jazzmusiker Ernst-Ludwig „Luten“ Petrowsky gestorben

Der Jazzmusiker Ernst-Ludwig „Luten“ Petrowsky spielt bei einem Konzert in Berlin. © Britta Pedersen/dpa/POOL/dpa/Archivbild

Der Jazzmusiker Ernst-Ludwig „Luten“ Petrowsky ist tot. Er starb am Montag im Alter von 89 Jahren, wie seine Frau, die Sängerin Uschi Brüning, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte. Petrowsky war eine der prägendsten Persönlichkeiten in der Jazz-Szene der DDR und darüber hinaus.

Berlin - Der Saxofonist, Komponist und Autor stammte aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern. Im vergangenen Jahr war er für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Jazzpreis geehrt worden. Wie niemand sonst aus der DDR habe er Marksteine in der internationalen Jazz-Szene gesetzt, befand die Jury damals.

Besondere Akzente setzte Petrowsky auch in der Zusammenarbeit mit seiner Frau Uschi Brüning. Die gebürtige Leipzigerin gilt ebenfalls als Jazz-Ikone. Sie hatte voriges Jahr den Deutschen Jazzpreis stellvertretend für ihren Mann entgegen genommen. dpa