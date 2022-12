„Jeder Spieler hat es sich verdient“: Volleys gegen Haching

Cedric Enard, Trainer der Berlin Volleys, streckt einen Zeigefinger nach oben. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Trainer Cedric Enard setzt bei den Berlin Recycling Volleys auf das Rotationsprinzip. Vor dem Heimspiel am Samstag (15.00 Uhr/Twitch) gegen den Tabellenvorletzten der Volleyball-Bundesliga, TSV Haching München, kündigte der Trainer des deutschen Meisters an: „Es ist ein Match, in dem wir die Einsatzzeiten anders verteilen wollen. Jeder Spieler arbeitet hart im Training und hat es verdient, sich unseren treuen Fans auch mal zu präsentieren.“

Berlin - Diese Ankündigung wird Volleys-Akteure wie Matheus Krauchuk, der auf der Diagonalposition bisher klar im Schatten von Topscorer Marek Sotola stand, und auch Mittelblocker Saso Stalekar sicher besonders freuen. Dass Enard sein Personal tauscht, liegt auch an der danach folgenden Aufgabe für die BR Volleys.

Am Dienstag empfängt die Mannschaft in der Gruppenphase der Champions League Halkbank Ankara zum Rückspiel in der Max-Schmeling-Halle. In dieser für das Weiterkommen enorm wichtigen Partie sind bei den Gastgebern nicht nur gute Nerven, sondern auch ausgeruhte Stammkräfte gefragt. Das Hinspiel in der Türkei ging für die Berliner unglücklich 1:3 verloren.

Einen Leistungseinbruch durch seine Personal-Rochaden befürchtet Enard gegen Haching im letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres nicht. „Wenn wir in dieser Saison umfangreichere Wechsel vorgenommen haben, hat die Leistung auch weiterhin gestimmt“, sagt der Franzose. Die bisherige Bilanz des bayerischen Kontrahenten ist auch nicht gerade Furcht einflößend: Von ihren bisherigen acht Saisonspielen hat die Mannschaft nur eins gewonnen, und zwar mit 3:0 gegen Schlusslicht VC Olympia Berlin. Die BR Volleys ihrerseits halten sich konstant an der Tabellenspitze. In ihren acht Partien haben sie die optimale Ausbeute von 24 Punkten erreicht und erst vier Sätze abgeben müssen. dpa