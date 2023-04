Juli-Sängerin: Singen im Chor trainiert die Stimme

Teilen

Eva Briegel, Sängerin der Band Juli, lässt sich bei einem Fototermin beim Landhaus Siebenwasser fotografieren. © Michael Bahlo/dpa/Archivbild

Die Sängerin der Band Juli („Geile Zeit“), Eva Briegel, tritt nach eigenen Angaben nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Kirche auf. „Ich singe seit einem Jahr im katholischen Kirchenchor der Herz-Jesu-Gemeinde in Berlin“, sagte die 44-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstag). „Ich wollte schon lange gern in einem Chor singen, weil das die Stimme trainiert und ich mehrstimmigen Gesang einfach sehr liebe.“

Augsburg - Zur Kirchenmusik kam die in Berlin lebende Musikerin, weil eine Freundin sie zu einem Adventskonzert mitgenommen habe. „Ich war sofort begeistert. Einfach zwei Stunden lang diese tollen, alten Lieder singen, in einer Kirche mit phantastischer Akustik in der Gemeinschaft des Chores aufzugehen und mittendrin zu sein, da kommst du in so einen perfekten Flow-Tunnel. Nichts entspannt mein Gehirn so sehr wie unsere Chorproben“, sagte sie.

Mitglied der katholischen Kirche ist Briegel allerdings nicht. „Ich bin evangelisch getauft und konfirmiert, aber nicht religiös aufgewachsen“, sagte sie. Die Band Juli hat ein neues Album mit dem Titel „Der Sommer ist vorbei“ veröffentlicht. dpa