Kabeldiebstahl: Zugverkehr der S8, S2 und S85 unterbrochen

Zwei Reisegäste warten an einem Bahnhof am Gleis. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Wegen eines Kabeldiebstahls in Berlin-Pankow ist der Zugverkehr der Linien S2 und S8 am Freitagmorgen unterbrochen worden. Die S2 verkehrte nicht zwischen Nordbahnhof und Blankenburg und die S8 nicht zwischen Bornholmer Straße und Blankenburg, wie die S-Bahn Berlin am Morgen mitteilte. Die S85 fuhr vorerst gar nicht.

Berlin - Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde für die Haltestellen Bornholmer Straße, Pankow, Pankow-Heinersdorf und Blankenburg eingerichtet. Demnach verkehrt der Pendelverkehr alle 20 Minuten. Die S-Bahn Berlin rät dazu, den betroffenen Abschnitt zu umfahren, beispielsweise mit der Tram 50 zwischen Bornholmer Straße und Pankow. dpa