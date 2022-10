Kanga-Treffer und Heimsieg: „Da wird die Brust breiter“

Dodi Lukebakio von Hertha BSC spielt den Ball. © Andreas Gora/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Geht das schon wieder los? Das mögen sie sich bei Hertha BSC gedacht haben, als es kurz vor Schluss den Ausgleich von Schalke gab. Doch die Berliner schlagen umgehend zurück und befreien sich von einer Last. Das soll nun einen Schub geben.

Berlin - So turbulent ging es im Spiel gegen das neue Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 zu, dass sich Hertha-Trainer Sandro Schwarz nach dem späten 2:1-Siegtreffer am Sonntag nicht an alle Einzelheiten erinnern konnte. Was genau ihm sein Stürmer Wilfried Kanga nach dem frenetisch bejubelten Tor im Freudentaumel gesagt habe, daran konnte sich der 44-Jährige auf der Pressekonferenz im Moment nicht mehr erinnern.

Sehr präsent war dem Coach nach dem endlich gesicherten ersten Heimerfolg in der laufenden Spielzeit aber Kangas erster Bundesligatreffer. „Wir wissen alle, was wir an Willi haben. Es passt zu diesem Tag, der für uns dann natürlich auch perfekt war“, sagte Schwarz am Sonntagabend nach dem Spiel gegen den Revierclub. Es fiel eine Last von den Berlinern ab. Auf der Tribüne pustete Präsident Kay Bernstein durch und vergoss ein paar Freudentränen. Auch Schwarz und seinen Spielern war die Erleichterung anzumerken, dass man nach fünf Spielen ohne Sieg schnell auf den Ausgleich reagieren konnte. Das soll für das nächste Spiel gegen Werder Bremen am Freitag einen Schub geben.

Kanga hatte den Berlinern zum Ende des elften Spieltags einen späten Triumph beschert. „Da wird die Brust breiter, der Kopf fängt weniger an zu überlegen in diesen Situationen“, befand der Hertha-Trainer. Nach guten Gelegenheiten mit glücklosen Abschlüssen habe er sich selbst auch belohnt, sagte Kanga. „Das ist ein perfekter Moment und hoffentlich nicht das letzte Mal, dass ich einen Treffer so bejubeln darf“.

Lob für den 24-Jährigen kam aber nicht nur vom Coach. „Das ist typisch, dass er dann heute trifft kurz vor Schluss. Das freut mich, das freut uns als Mannschaft sehr für ihn“, sagte Hertha-Mittelfeldspieler Suat Serdar. „Am Ende zahlt sich harte Arbeit eben doch aus, so kann er weitermachen“, sagte Serdar über den französisch-ivorischen Angreifer, der so viel für die Mannschaft arbeitet und sich in den letzten Wochen dafür aber nicht mit Toren belohnte.

Emotional wurde es bei den Herthanern aber auch bei einem anderen Thema. Jean-Paul Boëtius kehrte am Sonntag nur wenige Wochen nach seiner Hodenkrebs-Operation wieder zurück auf das Spielfeld. Er fühle sich wieder gut, sagte der Mittelfeldspieler, der in der zweiten Hälfte der Nachspielzeit für einige Minuten spielen durfte. „Körperlich geht es mir gut und ich hoffe, dass ich in den nächsten Spielen noch mal mehr Spielminuten kriege, damit ich auch mal wieder Rhythmus bekomme“.

Im Team sei die Freude groß gewesen, den 28-Jährigen wieder auf dem Trainingsplatz und in der Kabine zu sehen, sagte Trainer Schwarz: „Aber in allererster Linie, dass er wieder als Mensch bei uns ist, dass er gesund ist.“ dpa