Kellerbrand in Hochhaus gelöscht - Fünf Menschen in Klinik

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Der Kellerbrand in einem 13-geschossigen Wohnhaus im Märkischen Viertel ist gelöscht. Fünf Verletzte wurden am Montag mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. 13 weitere Menschen und zwei Hunde wurden aus dem Gebäude im Senftenberger Ring gerettet. Die Feuerwehr war mit 115 Kräften im Einsatz.

Berlin - Es seien alle Wohnungen kontrolliert worden hieß es. dpa