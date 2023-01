Kipping: Strom- und Gassperren müssen vermieden werden

Katja Kipping, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin. © Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat den vom Senat beschlossenen Härtefallfonds zum Verhindern von Strom- und Gassperren gegen Kritik verteidigt. „Energiesperren sind eine soziale Härte, und die gilt es unbedingt zu vermeiden“, sagte Kipping am Donnerstag bei der ersten Plenarsitzung des neuen Jahres im Berliner Abgeordnetenhaus.

Berlin - Kipping verteidigte die Entscheidung, den Härtefallfonds nicht auf Berlinerinnen und Berliner mit niedrigem Einkommen zu beschränken. „Gerade in diesen Zeiten können auch Menschen mit mittlerem Einkommen in arge Bedrängnis geraten“, sagte Kipping. Das gelte zum Beispiel für Berufstätige, deren Lohn von der Inflation aufgefressen werde.

Dass das Geld nicht an die Antragsteller, sondern direkt an die Energieunternehmen gezahlt werde, habe den Vorteil, Strom- und Gassperren schneller abwehren zu können. Das Antragsverfahren sei unkompliziert, versicherte Kipping. Es gebe keine Vermögensprüfung. Für solche Bürokratie sei im Fall drohender Stromsperren keine Zeit.

Kipping verteidigte auch, dass die Anträge online gestellt werden sollen. Die erforderlichen Dokumente müssten nicht als PDF-Datei hochgeladen werden, sondern könnten mit dem Handy fotografiert werden.

Anträge online zu stellen, könne außerdem die Hemmschwelle senken, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn dadurch der Gang zum Sozialamt überflüssig werde. Außerdem gebe es für Menschen, die Hilfe bei den Anträgen brauchten, entsprechende Beratungsangebote. „Berlin ist, wenn du mit Energieschulden nicht allein gelassen wirst“, sagte die Senatorin.

CDU, FDP und AfD hatten den Härtefallfonds zuvor kritisiert. Sie warfen dem rot-grün-roten Senat unter anderem vor, er habe sich damit zu viel Zeit gelassen. Kritik gab es auch am digitalen Antragsverfahren und an der Beschränkung des Fonds auf rund 20 Millionen Euro. Der Härtefallfonds soll Menschen in Berlin, die ihre Energiekostenrechnung nicht bezahlen können, davor schützen, dass ihnen Strom oder Gas abgestellt werden. dpa