Kipping warnt vor Ausbeutung von Ukraine-Flüchtlingen

Katja Kipping (Linke), Senatorin für Soziales und Arbeit. © Wolfgang Kumm/dpa

Sozialsenatorin Katja Kipping hat vor der Ausbeutung ukrainischer Flüchtlinge auf dem Berliner Arbeitsmarkt gewarnt. „Es gibt eben auch schon erste Fälle von besonders perfider Ausbeutung“, sagte die Linke-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Bislang handele es sich um Einzelfälle, repräsentative Zahlen gebe es noch nicht. „Für uns ist es eher das Gefühl, das ist die Spitze des Eisberges, die wir sehen“, sagte Kipping.

Berlin - Mit Beratungen, Schulungen und Flyern zum deutschen Arbeitsrecht sollen solche Vorfälle möglichst verhindert werden.

„Wir sehen einfach, dass die dubiosen Stellenanzeigen, die wir auch schon kennen, dass die jetzt zum Teil ganz spezifisch auf ukrainische Beschäftigte gemünzt sind“, sagte Philipp Schwertmann, Fachbereichsleiter des Berliner Beratungszentrums für Migration und Gute Arbeit (BEMA). Dort können sich ukrainische Flüchtlinge beraten lassen, wenn sie zum Beispiel einen neuen Job suchen oder Abschlüsse anerkennen lassen wollen.

Unseriöse Stellenanzeigen kämen vor allem aus der Reinigungs- und Baubranche oder bei Paketzustellern, die in Internetportalen oder in Sozialen Medien auftauchten, sagte Schwertmann. In einem Fall hatte sich ein Flüchtling gemeldet und gefragt, ob er in Deutschland für eine lettische Firma mit einem lettischen Arbeitsvertrag arbeiten dürfe. Dies sei womöglich eine Strategie des Arbeitsgebers, die deutschen Arbeitsbedingungen zu umgehen, sagte eine BEMA-Sprecherin.

Man sei auf den letzten Metern, das Beratungsangebot der BEMA auszuweiten, sagte Kipping. Unter anderem sollen künftig Mitarbeiter auch in den Unterkünften aktiv sein, um dort arbeitssuchende Flüchtlinge zu informieren. Für Menschen aus der Ukraine sei es außerdem wichtig, sich bei der Ankunft in Berlin zu registrieren, sagte die Sozialsenatorin. Die Registrierung bringe nicht nur einen Anspruch auf Sozialleistungen und eine Krankenversicherung mit, sondern auch eine offizielle Arbeitsberechtigung. dpa