Klare Heimniederlage für Berlin Thunder gegen Hamburg

Ein Footballhelm liegt vor einem Spiel auf dem Rasen. © Michael Hundt/dpa/Symbolbild

Die Footballer von Berlin Thunder haben im Kampf um einen Playoff-Platz in der European League of Football (ELF) einen Rückschlag erlitten. Die Hauptstädter verloren am Sonntag das Top-Spiel in der Northern Conference vor 4624 Zuschauern im heimischen Jahnstadion gegen Tabellenführer Hamburg Sea Devils 17:39 (6:30). Zuvor hatten die Berliner fünf Siege in Folge gefeiert.

Berlin - Hamburg qualifizierte sich mit dem Sieg für die Playoffs.

Im Kampf um die Position als bester Tabellenzweiter, der zum Playoff-Einzug berechtigt, liegen die Berliner zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde jetzt einen Sieg hinter Hauptkonkurrent Tirol Raiders. Die Österreicher gewannen parallel gegen die Cologne Centurions. Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell, dann treten die Raiders in Berlin an.

Die Hamburger sorgten bereits in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Die Berliner taten sich schwer gegen die gute Defensive Gäste. Ohne den verletzten Passfänger Robin Wilzeck fehlte ihnen eine verlässliche Anspielstation in der Tiefe. Zudem erlaubte sich das Team zu viele Ballverluste, die den Gegner mehrmals in guter Feldposition in Ballbesitz brachten. Die Sea Devils nutzten dies zu einer 30:6-Führung zur Pause.

Danach konnten die Berliner die Partie etwas ausgeglichener gestalten. Doch erst im Schlussviertel gelang der zweite Touchdown sowie ein Fieldgoal. Der Sieg der Hamburger geriet nicht mehr in Gefahr. dpa