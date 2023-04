Kleinere Blockaden von Klimaaktivisten

Zwei Klimaaktivisten haben sich an einem Reisebus vor dem Marriott Hotel am Potsdamer Platz geklebt. © Paul Zinken/dpa

Wie angekündigt setzen Klimaschützer ihre Störaktionen am Donnerstag in Berlin fort. Bis zum Mittag halten sich die Auswirkungen aber in Grenzen.

Berlin - Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe Letzte Generation haben am zweiten Tag der angekündigten Protestaktionen an einigen Stellen in Berlin den Straßenverkehr behindert. Außerdem schütteten sie am Donnerstag orange Farbe vor den Eingang einer Lobby-Veranstaltung in Berlin-Moabit, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnehmen sollte. Scholz hatte allerdings zuvor abgesagt. Größere Störungen in der Hauptstadt blieben zunächst aus.

Die Farbattacke traf gegen 10.30 Uhr die Jahrestagung des Lobbyverbandes der „Familienunternehmer“ in den Bolle-Festsälen. Neben dem Eingangsbereich und der Fassade des Gebäudes sei auch ein Wachmann von Farbspritzern im Auge getroffen und leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Verbandes. Ein Reinigungsdienst entfernte die Farbe am Mittag.

Schon am früheren Morgen hatten laut Polizei knapp 30 Demonstranten vor der Deutschen Oper in Charlottenburg den Autoverkehr blockiert, in dem sie sich auf die Straße setzten. Wütende Fahrer von Autos und Transportern im Stau riefen, sie müssten zur Arbeit, beschimpften die in orange Westen gekleideten Demonstranten und zogen manche von ihnen mit Gewalt von der Straße, wie ein Video zeigte.

Etwa 50 andere Demonstranten liefen langsam über die Straße des 17. Juni und behinderten so den Verkehr. In Höhe des Sowjetischen Ehrenmals verhinderte die Polizei, dass sich Aktivisten auf der Straße festklebten. Einer Polizeisprecherin zufolge sollen sich außerdem am Inge-Beisheim-Platz in der Nähe des Potsdamer Platzes in Mitte vier Menschen an einem Reisebus festgeklebt haben. Auch am Großen Stern gab es Störungen des Straßenverkehrs.

Die Gruppe twitterte: „Friedlich aber entschlossen sind wir heute wieder auf der Straße. Wir müssen die sozial-ökologische Wende schaffen, bevor wir noch mehr klimatische Kipppunkte überschreiten.“

Am Mittwoch begann die Letzte Generation mit Störaktionen. Zunächst sollte es eigentlich nur das Regierungsviertel treffen. In Berlin stehen am Freitag große Veranstaltungen wie der FDP-Parteitag und der Bundespresseball im Hotel Adlon am Brandenburger Tor an.

Am Sonntag ist dann eine größere Fahrraddemonstration für Klimaschutz und gegen den Weiterbau der Stadtautobahn geplant. Ab Montag will die Gruppe nach eigenen Angaben versuchen, die ganze Hauptstadt lahmzulegen. Bis zu 800 Unterstützer sollten an Aktionen und Blockaden teilnehmen.

Die Letzte Generation verlangt von der Bundesregierung einen Plan zum Erreichen des international angestrebten 1,5-Grad-Ziels vorzulegen, um die schlimmsten Folgen der Erderwärmung zu verhindern. Das Bündnis fordert ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket für die Bahn. dpa