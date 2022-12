Klima-Kleber blockierten erneut Autobahnauffahrt in Berlin – „Die Störung tut uns leid“

Von: Martina Lippl

Auch in Berlin blockierten Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ wieder Straßen. Diesmal klebten sie sich an einer Autobahnzufahrt auf den Asphalt.

Berlin – Die Proteste der „Letzten Generation“ in Deutschland gehen weiter. In München versuchten sich die Aktivisten am Dienstagmorgen auf die Fahrbahn am Karlsplatz (Stachus) zu kleben. In Berlin legten die Klima-Demonstranten fast zeitgleich eine Auffahrt zur Stadtautobahn A100 im Berufsverkehr lahm.

Klima-Kleber „Letzte Generation“ blockieren erneut Autobahnzufahrt in Berlin

Laut Polizei waren an der Aktion an der Zufahrt Beusselstraße zur A100 gegen acht Uhr acht Menschen beteiligt. Fünf von ihnen hätten sich an der Straße auf dem Asphalt festgeklebt. Gegen 8.50 Uhr sei der Verkehr wieder von der Polizei wieder freigegeben worden, berichtet der Spiegel. Die Protestierenden waren zuvor vom Asphalt gelöst worden.

„Wir wissen keine anderen effektiven Mittel, um uns alle zu retten.“

Die Gruppe „Letzte Generation“ schreibt zu ihrer Aktion auf Twitter zu ihrer Aktion: „Wir machen das nicht leichtfertig. Störung für die Menschen tun uns leid. Wir wissen keine anderen effektiven Mittel, um uns alle zu retten.“

Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben in Berlin erneut Straßen blockiert. © Paul Zinken/dpa

„Letzte Generation“: Das fordern die Klimaaktivisten

Schon seit Wochen halten die Aktivisten der „Letzten Generation“ die Polizei und Behörden auf Trab. Erst am Wochenende hatten sich rund 30 Menschen am Potsdamer Platz in Berlin versammelt und den Verkehr blockiert. Ihr Protest richtet sich gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Sie fordern ein Tempolimit (100 km/h) auf der Autobahn und ein Neun-Euro-Bahnticket für Deutschland.

Trotz aller Kritik macht die „Letzten Generation“ mit ihren Aktionen unbeirrt weiter. Lufthansa und der Flughafen BER wollen die Protestgruppe auf Schadensersatz verklagen. In München sollen die Klimakleber nach ihrer Aktion am Stachus richtig blechen, berichtet tz.de.

„Wir kommen nicht zur Ruhe, wenn wir nicht versuchen, alles zu geben. Das Weiter-so bringt uns womöglich um“, twittert die „Letzte Generation“ zum Aktionstag Dienstag. Friedliche Weihnachtszeiten der Zukunft stünden auf dem Spiel. Die Worte der Klimaaktivisten klingen weiter kämpferisch. Selbst Spott im Netz, wie zuletzt gegen einen festgeklebten Klimakleber, lässt die Protestler offenbar kalt. (ml)