Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren A100

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation blockieren die Autobahn 100 Richtung Tempelhof, kurz vor der Ausfahrt 13 Hohenzollerndamm. © Julius-Christian Schreiner/dpa

Auf der A100 in Berlin hat die Klimagruppe Letzte Generation am Donnerstag erneut die Straße blockiert. In der ganzen Stadt seien es aktuell etwa 20 Blockaden, teilte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Donnerstagvormittag mit. Sechs Blockaden seien bereits beendet worden. Dadurch komme es zu Staus und Verzögerungen im Verkehr, besonders in Prenzlauer Berg, Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf.

Berlin - Rund 300 Polizistinnen und Polizisten seien im Einsatz.

Nach Berichten eines dpa-Reporters war die Stimmung an der A100 kurz vor der Ausfahrt Hohenzollerndamm am Donnerstagmorgen aufgeheizt. Fünf bis sechs Klimaschutzaktivisten hätten sich dort auf die Autobahn geklebt. Immer wieder seien Autofahrer ausgestiegen und handgreiflich geworden und hätten sie von der Straße gezerrt, beschimpft und mit Wasser überschüttet. Laut dpa-Reporter habe die Aktivistengruppe zwischenzeitlich eine Lücke gebildet, um ein Ehepaar auf dem Weg in ein Krankenhaus durchzulassen.

Die Klimagruppe Letzte Generation versucht seit etwa zehn Tagen nach eigenen Angaben, Berlin „zum Stillstand zu bringen“. Sie fordert dringende Maßnahmen gegen den Klimawandel. dpa