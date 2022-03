Klimademo in Berlin: 10.000 Teilnehmer angemeldet

Teilnehmer einer Demonstration, der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“. © Hannibal Hanschke/dpa

Die Initiative Fridays for Future hat für den heutigen Tag zu Demonstrationen für den Klimaschutz weltweit aufgerufen - auch in Berlin wollen Demonstranten auf die Straße gehen. Es seien 10.000 Teilnehmer angemeldet worden, teilte die Polizei mit. Man könne noch nicht abschätzen, wie viele Menschen tatsächlich kommen, sagte eine Sprecherin von Fridays for Future am Donnerstag.

Berlin - Demnach startet die Demonstration um 12.00 Uhr im Invalidenpark in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nach einem rund halbstündigen Programm wollen die Aktivisten durch Berlin-Mitte zum Brandenburger Tor ziehen. Dort sei dann eine Kundgebung mit verschiedenen Rednern und Musik geplant. Auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hatte sich auf Instagram für die Demonstration in Berlin angekündigt.

Bei dem Klimastreik an diesem Freitag wollen nach Angaben von Fridays for Future Menschen überall auf der Welt für Klimagerechtigkeit und Frieden demonstrieren - von Taiwan über Nigeria bis nach Australien. Allein in Deutschland seien Aktionen an 240 Orten geplant. dpa