Klimagruppe Letzte Generation mit Schleich-Demo in Berlin

Teilen

Die Gruppe Letzte Generation hat am Freitag mit einem Protestzug vom Frankfurter Tor in Berlin-Friedrichshain zum Brandenburger Tor für schnelleren Klimaschutz demonstriert. Die Polizei sprach auf Twitter von etwa 200 Teilnehmern. Eine Polizeisprecherin sagte, es handele sich um eine Spontanversammlung. Beamte hätten die Route mit den Organisatoren besprochen.

Berlin - Solange die Menschen in Bewegung blieben, würden die Beamten nicht einschreiten. Die Demonstration bewegte sich nach Beobachtung eines dpa-Reporters extrem langsam und blockierte alle drei Fahrspuren stadteinwärts, so dass der Verkehr sich dahinter staute.

In einer Mitteilung kritisierte die Gruppe vor allem die FDP, die Klimaschutz auf Bundes- und auf europäischer Ebene blockiere. Die Freidemokraten halten seit Freitag ihren Bundesparteitag in Berlin ab, allerdings mehrere Kilometer vom Versammlungsort entfernt. Die Klimabewegung Fridays for Future hat Proteste gegen den Parteitag angekündigt.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat angekündigt, sich am 2. Mai mit Vertretern der Letzten Generation zu treffen. Die Aktivisten protestieren regelmäßig mit Straßenblockaden, bei denen sie sich an die Fahrbahn kleben. Sie fordern einen Plan zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels, mit dem die schlimmsten Folgen der Erderwärmung verhindert werden sollen. Wissing kritisieren sie dafür, dass im Verkehr die Klimaziele nicht erreicht werden. dpa