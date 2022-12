Kluge/Reinhardt führen Fahrerfeld beim Sechstagerennen an

Teilen

Roger Kluge (l) und Theo Reinhardt aus Deutschland in Aktion. © Jean-Marc Wiesner/dpa/Archivbild

Die zweimaligen Madison-Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt aus Berlin und die Mannschafts-Olympiasiegerin Franziska Brauße aus Eningen stehen an der Spitze des Starterfeldes für das 110. Berliner Sechstagerennen. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Nach drei Jahren coronabedingter Pause ist der Re-Start der Sixdays im Velodrom aus wirtschaftlichen Gründen vorerst nur für drei Tage vom 27.

Berlin - bis 29. Januar geplant.

„Ich freue mich sehr, nach drei Jahren wieder beim Berliner Sechstagerennen an den Start gehen zu können“, sagte Kluge, der seit Dienstag an der Seite des Niederländers Cees Bol das Sechstagerennen in Rotterdam fährt. Dreimal konnte der 36-Jährige bereits in Berlin gewinnen, zuletzt 2019 mit Reinhardt. Mitte Februar wollen beide bei den Europameisterschaften in Grenchen (Schweiz) ihren im August gewonnenen Titel verteidigen. „Dafür ist Berlin die optimale Vorbereitung und sportlich extrem wertvoll“, sagte Kluge weiter, der ab 2023 für das rad-net Oßwald-Team fahren wird.

Das weitere Fahrerfeld soll in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden. Im Programm sind auch wieder die Sprinter und an einem Abend die in Berlin beliebten Steher. „Wir werden beim 110. Sechstagerennen intensive sportliche Wettkämpfe sehen, da aufgrund der verkürzten Renntage weniger Zeit zum Agieren und Aufholen bleibt“, sagte der Sportliche Leiter Dieter Stein. Neben Spitzensport planen die Veranstalter auch wieder das in Berlin bewährte Konzept mit Party und Familiensonntag. dpa