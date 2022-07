Knoche: Klassenerhalt als Muss, Old Trafford als Wunsch

Robin Knoche (l) und Sheraldo Becker verlassen den Mannschaftsbus. © Matthias Koch/dpa/Archivbild

Für Verteidiger Robin Knoche steht der Klassenerhalt des 1. FC Union in der Fußball-Bundesliga an oberster Stelle. „Die Liga zu halten, ist erst mal unsere Hauptaufgabe“, sagte der 30-Jährige dem „Kicker“ (Montag), „wenn sich über den Klassenerhalt hinaus wieder etwas ergibt, nehmen wir das natürlich gerne mit. Wir stellen nicht das Fußballspielen ein, wenn wir die Liga gehalten haben.“

Berlin – Angesichts von zwei Teilnahmen an europäischen Wettbewerben in Serie klingt das „Ziel Klassenerhalt“ für Anhänger und auch für die Spieler als sehr tief angesetzt, aber Knoche warnt vor der kommenden Spielzeit mit der WM-Pause ab Mitte November, da der Spielplan bis dahin sehr eng getaktet sei. „Den Spielern wird noch mehr abverlangt und das Verletzungsrisiko wird weiter steigen. Wir werden sehen, wie gut Vereine und Spieler die WM verkraften werden“, sagte Knoche.

Zuvor hofft Knoche noch auf Manchester United als Gegner in der Europa League. Mit dem VfL Wolfsburg hatte Knoche in der Saison 2015/2016 die Spiele in der Champions League verletzt verpasst, nun würde der Abwehrspieler gern mit Union in Old Trafford auflaufen: „Dort zu spielen ist ein Wunsch von mir.“

Knoche, der seinen Vertrag bei Union verlängert hat, weil er sich wohlfühlt und von 83 Pflichtspielen in seiner Berliner Zeit 81 absolviert hat, sieht auch eine persönliche Weiterentwicklung unter Trainer Urs Fischer. „Ich habe mehr Ruhe auf dem Platz und am Ball“, sagte Knoche, „damit lassen sich gewisse Situation besser lösen. Ganz fertig ist man aber nie.“ dpa