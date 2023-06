Knöllchen: Männer werfen Stuhl nach Ordnungsamt-Mitarbeiter

Nach Ausstellen eines Knöllchens sind zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Berlin-Reinickendorf mit einem Stuhl beworfen und verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, fertigten sie am Dienstagabend im Märkischen Viertel einen Strafzettel zu einem falsch parkenden Auto im Wilhelmsruher Damm an. Währenddessen sei ein Mann aus einer Bar gekommen und habe die beiden Mitarbeiter beschimpft.

Berlin - Dann sei er in das parkende Auto gestiegen und weggefahren.

Daraufhin seien drei weitere Männer aus dem Lokal gekommen und hätten mit einem Stuhl nach den 39 und 51 Jahre alten Mitarbeitern geworfen. Laut Polizei wurde der 39-Jährige von dem Stuhl getroffen. Einer der Angreifer habe ihn zudem mehrfach geschlagen. Im Anschluss flüchteten die Beschuldigten.

Die beiden Ordnungsamt-Mitarbeiter wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Polizei zufolge konnte ein 23-Jähriger als Autohalter ermittelt werden. Ob es sich bei ihm auch um den geflüchteten Fahrer handelt, ist bislang unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zum genauen Tathergang und wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. dpa