Koalitionsverhandlungen: CDU und SPD reden über Wirtschaft

Teilen

Mit Beratungen zu den Themenbereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung haben Spitzenpolitiker von CDU und SPD am Mittwoch ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Dafür traf sich die sogenannte Dachgruppe zum zweiten Mal in dieser Woche im Abgeordnetenhaus. Die jeweiligen Arbeitsgruppen, die für die Detailarbeit zuständig sind, haben ihre Ergebnisse inzwischen an die Chefverhandler weitergegeben, die entscheiden, was Eingang im Koalitionsvertrag findet.

Berlin - Ein schwieriges Thema, das am Mittwoch auf der Tagesordnung stand, war die Finanzierung der Berliner Hochschulen.

Beim Treffen am Montag ging es unter anderem um die Bereiche Medien, Sport, Kultur und bürgerschaftliches Engagement. Ein weiteres ist bereits für Freitag geplant. Dann soll voraussichtlich über Gesundheit, Pflege, Arbeit und Soziales gesprochen werden. Die Parteien haben angekündigt, dass sie im Anschluss daran über wesentliche Ergebnisse der Verhandlungen in dieser Woche informieren wollen. In der kommenden Woche ist die Taktung noch dichter. Dann sind in der Schlussphase gleich vier Treffen der Kerngruppe geplant.

Die Koalitionsverhandlungen haben am 9. März begonnen, sie sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein. CDU und SPD haben das Ziel, eine schwarz-rote Landesregierung zu bilden. Anfang April wollen beide Parteien ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Die CDU entscheidet danach bei einem Parteitag darüber. Die SPD plant ein Mitgliedervotum, dessen Ergebnis am 23. April bekanntgegeben werden soll. dpa