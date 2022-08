Kocak darf in Prozess um Anschläge kein Nebenkläger sein

Ferat Kocak spricht während der Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus. © Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Der Linke-Politiker Ferat Kocak darf im Prozess um eine rechtsextreme Anschlagsserie in Berlin-Neukölln nicht als Nebenkläger auftreten. Das entschied das Amtsgericht Tiergarten, wie am Mittwoch im Zuge von RBB-Recherchen bekannt wurde. Kocak, seit 2021 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, wurde 2018 selbst Opfer eines Brandanschlags im Rahmen der Serie und tritt in dem am 29.

Berlin - August beginnenden Verfahren gegen mehrere Angeklagte als Zeuge auf.

Nach Angaben der stellvertretenden Sprecherin der Berliner Strafgerichte, Christina von Bothmer, sah das Amtsgericht keine gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung der Nebenklage. Eine Nebenklage könne insbesondere wegen schwerer Folgen einer Tat zugelassen werden, erläuterte sie. „Diese hat das Gericht unter Zugrundelegung des Vortrages des Zeugen K. als nicht gegeben erachtet.“ Kocak kritisierte den Beschluss. Er sei „schockiert“, halte die Begründung für fragwürdig und werde somit erneut Opfer der Tat. dpa