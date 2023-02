Königsklasse: Spandau 04 will Revanche gegen Dubrovnik

Teilen

Ein Spieler spielt einen Wasserball. © Bernd Thissen/dpa/Archiv

Nur neun Tage nach der unglücklichen 11:12-Heimniederlage gegen Jug Dubrovnik treffen die Wasserfreunde Spandau 04 in der Champions League-Hauptrunde der Gruppe B am Freitag (19.00 Uhr) erneut auf die Kroaten. Beide Teams benötigen zum Erreichen eines der vier Qualifikationsplätze für das Final 8 im Frühsommer in Belgrad als Vierter (Jug mit 11 Punkten) und Sechster (Spandau mit 5 Punkten) dringend Punktgewinne.

Berlin - Ein Sieg in der Königsklasse wird mit drei Zählern honoriert, ein Remis mit einem.

Im Berliner Duell zwischen beiden Mannschaften Anfang Februar lag Spandau lange Zeit gegen den Favoriten in Führung und war auch vier Minuten vor Schluss noch 10:9 vorn. Aber Jug drehte das Match noch. „Wir müssen es schaffen, uns für unsere guten Auftritte besser zu belohnen. Von den sieben Partien der Hinrunde haben wir zweimal unentschieden gespielt und gegen Jug mit einem Tor verloren, das sind sieben Punkte weniger als die Maximalausbeute aus diesen drei Partien“, sagt Manager Peter Röhle vor der Partie in Dubrovnik. dpa