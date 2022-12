Komische Oper Berlin vor Umbau

Teilen

Blick auf eine Seitenfassade der Komischen Oper. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In der Jubiläumssaison 75 Jahre nach Gründung steht die Komische Oper Berlin vor einer umfassenden Sanierung für knapp eine halbe Milliarde Euro. Für eine noch ungewisse Zeit zieht eines der drei Opernhäuser der Hauptstadt dafür in der kommenden Spielzeit um. „Die Sanierung der Komischen Oper ist ein großer Brocken“, sagte Kultursenator Klaus Lederer der dpa in Berlin.

Berlin - „Die Kostenprognose von 2018 lag bei 227 Millionen Euro, in der Vorplanung sind wir jetzt bei ungefähr 437 Millionen Euro.“ Der Linke-Politiker verweist auf den Baupreisindex, der „bei allen Bauvorhaben explosionsartig die Kosten steigen lässt“.

„Bei einem Gebäude, das im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell und sehr engagiert für das Wiederanfahren des Kulturlebens in der Stadt hergerichtet worden ist und seitdem keine grundlegende Sanierung erfahren hat, muss man bei einem so umfangreichen Vorhaben mit Unsicherheiten und Problemen rechnen“, sagte Lederer.

Die Kostenerhöhung resultiere nicht aus zusätzlichen kulturfachlichen Anforderungen, die seien von Anfang an in diesem Prozess angemessen berücksichtigt worden. „Wir haben sehr darauf geachtet, dass das in einem vernünftigen Rahmen bleibt“, sagte Lederer.

Wie lange der Umbau dauern wird und wie viele Spielzeiten im Opern-Exil stattfinden werden, mochte der Senator nicht beziffern. „Wir haben eine dermaßen dynamische, schwierige Entwicklung, die von so vielen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird, dass man das nicht wirklich ehrlich sagen kann.“ Lederer verwies auf Lieferengpässe und ähnliche Probleme, die die gesamte Baubranche erfasst haben.

Die 1947 eröffnete Komische Oper greift mit ihrem Namen das im Krieg zerstörte Haus ebenso auf wie die Volksnähe der französischen Opéra comique. Entsprechend grenzt sich auch das Programm mit meist eher leichten oder ungewöhnlich inszenierten Opern und einigen Operetten zu den beiden anderen Häusern Staatsoper Unter den Linden und Deutsche Oper Berlin ab. dpa