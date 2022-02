Kondolenzbuch für „Rosinenbomber“-Piloten Halvorsen

Gail Halvorsen kommt dem Baseball- und Softballplatz auf dem Tempelhofer Feld des Sportvereins Berlin Braves an und grüßt. © Christoph Soeder/dpa/Bildarchiv

Im Roten Rathaus in Berlin-Mitte liegt von Mittwoch an ein Kondolenzbuch für den „Rosinenbomber“-Piloten Gail Halvorsen aus. Das teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit. Berlinerinnen und Berliner haben ab 9.00 Uhr Gelegenheit, sich dort einzutragen. Luftbrücken-Pilot Halvorsen starb am 16. Februar im Alter von 101 Jahren.

Berlin - Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, will sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr eintragen. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey werde das am Freitag nach ihrer Rückkehr aus der Quarantäne wegen ihres positiven Corona-Tests nachholen. Das Kondolenzbuch des Senats soll bis zum 2. März werktags jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr im Roten Rathaus ausliegen.

Halvorsen gehörte zu den Piloten, die wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg das von sowjetischen Truppen abgeriegelte West-Berlin über Monate aus der Luft unter anderem mit Lebensmitteln und Kohle versorgten. Es war seine Idee, bei der Berliner Luftbrücke auch Süßigkeiten für die Kinder abzuwerfen. Als „Candy Bomber“ wurde der junge Pilot zum Symbol für die Hilfsaktion. Mit der Stadt Berlin blieb er über Jahrzehnte eng verbunden. dpa