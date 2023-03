„Konsummobil“ für Süchtige nun am Leopoldplatz in Wedding

Ecstasy-Tabletten in Form von Totenköpfen liegen in einem Zollamt auf einem Tisch. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Wegen der steigenden Zahl von Rauschgiftsüchtigen am Leopoldplatz in Berlin-Wedding soll dort künftig ein sogenanntes Drogenkonsummobil stehen. Das ist eine Art Wohnmobil, in dem Süchtige unter Aufsicht ihre harten Drogen spritzen oder rauchen können. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Freitag mit. „Das Ausmaß des Drogenkonsums auf dem Leopoldplatz in Mitte hat in den vergangenen Monaten weiter stetig zugenommen und zu ansteigender Belastung im öffentlichen Raum geführt“, hieß es.

Berlin - Ab April soll es das neue Angebot in Wedding geben.

Bisher stand das Konsummobil in Schöneberg vor der Apostel-Paulus-Kirche. Durch die vielen Maßnahmen zur Eindämmung des Drogenkonsums im öffentlichen Raum habe sich die dortige Lage verbessert. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) teilte mit, der Senat nehme die Belastung der Anwohner ernst und wolle zugleich die Süchtigen beraten und versorgen. Der Hilfsverein Fixpunkt betreibt zwei Drogenkonsummobile an unterschiedlichen Standorten, darunter am Stuttgarter Platz und in Neukölln an der Hermannstraße. dpa