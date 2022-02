Korkut vor Duell mit Leipzig: „Haben was dagegenzusetzen“

Herthas Cheftrainer Tayfun Korkut gibt am Spielfeldrand Anweisungen. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Schelte von Investor Windhorst will Hertha-Trainer Korkut an sich abperlen lassen. Vor dem Spiel gegen RB Leipzig muss der Coach mal wieder seine Abwehr umbauen - und will trotz der Offensiv-Power der Sachsen nicht von seiner Spielidee abweichen.

Berlin - Um sich intensiv mit der Kritik von Millionen-Investor Lars Windhorst auseinanderzusetzen, hat Hertha-Trainer Tayfun Korkut aktuell keine Zeit. „An Arbeit mangelt es mir nicht“, sagte der 47-Jährige am Freitag vor dem Heimspiel von Hertha BSC gegen RB Leipzig am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). Ohnehin sei sein Verantwortungsbereich die Mannschaft und das Sportliche.

So muss der 47-Jährige etwa seine Innenverteidigung schon wieder umbauen. Winter-Neuzugang Marc Oliver Kempf ist nach einer überstandenen Corona-Infektion wieder verfügbar, dafür hat es nun Niklas Stark erwischt, der eigentlich für die Rolle neben Kempf eingeplant war. So dürfte der 17 Jahre alte Linus Gechter erneut von Beginn an spielen. Bei der bitteren 1:2-Niederlage gegen Fürth hatte er über weite Strecken überzeugt und ein Tor erzielt. „Er trainiert seit Wochen sehr, sehr gut“, sagte Korkut über Gechter. „Er macht es momentan wirklich gut, und wir haben volles Vertrauen in ihn.“

Über den Nebenschauplatz Windhorst wollte man bei den Berlinern am Freitag wenig reden. In einem Interview hatte der Investor der Leitung von Hertha ein jämmerliches Führungszeugnis ausgestellt. Seine Millionenzahlungen bezeichnet er mittlerweile sogar als Fehler. Ob man, wie angekündigt, das Gespräch mit Windhorst gesucht habe, ließ der Verein offen. Man habe das Thema bei der Mannschaft auch nicht gesondert angesprochen, sagte Korkut. „Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können.“

Die sportlichen Aufgaben sind auch so groß genug. Der Druck auf den Trainer war zuletzt größer geworden. Seine Mannschaft hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen, steht nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz auf Rang 14. Nun kommen die wieder erstarkten Leipziger nach Berlin, die bislang jedes Bundesligaspiel bei der Hertha gewannen. Immerhin dürfen am Sonntag wieder bis zu 10.000 Zuschauer und Zuschauerinnen ins Olympiastadion. Zuletzt waren nur 3000 erlaubt.

Die Berliner haben eine der schwächsten Defensiven der Liga, nur der Tabellenletzte Greuther Fürth kassierte mehr Gegentore. Dagegen erspielte sich nur der FC Bayern München mehr Großchancen als die Leipziger (72).

Korkuts Ex-Club Real Sociedad San Sebastian hatte den Leipzigern am Donnerstagabend in der Europa League mit einer sehr defensiven Ausrichtung ein 2:2 abgerungen. Für seine Mannschaft sei das nur bedingt der Weg, sagte der 47-Jährige, auch wenn er die Disziplin der Spanier im Spiel gegen den Ball lobte. „Wir wollen in dem Spiel schon auch den Weg nach vorne suchen“, so Korkut. Er verwies darauf, dass San Sebastian aus nur drei Abschlüssen zwei Tore gemacht habe und sicher auch mit Blick auf das Rückspiel so defensiv agiert habe.

Korkut bleibt überzeugt von seiner Spielidee, auch wenn die Ergebnisse und die Spiele in den letzten Wochen oft enttäuschend waren. „Wir wollen aktiver sein“, sagte er. Auch wenn man gegen RB besonders in den Umschaltmomenten vorsichtig sein müsse. Die Qualität der Leipziger sei unbestritten, so Korkut. „Aber wir haben auch etwas dagegenzusetzen.“ dpa