Korkut vorsichtig gegen Fürth: „Komplett anderes Spiel“

Der 2:1-Sieg aus dem Hinspiel gegen Fürth interessiert Hertha-Trainer Korkut überhaupt nicht mehr. Der Neuling habe sich mittlerweile an die Bundesliga gewöhnt - und sein Team fährt mit Personalsorgen in der Abwehr nach Franken.

Berlin - Tayfun Korkut bleibt vor seinem neunten Ligaspiel als Trainer von Fußball-Bundesligist Hertha BSC vorsichtig. Zum einen hat die eigene Mannschaft den 47-Jährigen nach guten Leistungen auch immer wieder negativ überrascht, zum anderen wird der Gang zum Tabellenletzten kein Spaziergang für die Berliner. „Die Tabelle interessiert mich nicht, wir dürfen uns nicht täuschen lassen“, sagte Korkut auf einer Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Seit vier Heimspielen ist der mit lediglich zehn Zählern immer noch abgeschlagene Bundesliganeuling ungeschlagen und kassierte bei den zwei Siegen und zwei Remis lediglich einen Gegentreffer. „Sie haben sich mit dem Tempo angepasst nach einem schwierigen Saisonstart, das macht es schwierig“, sagte Korkut, „es ist ein komplett anderes Spiel als in der Vorrunde. Wir können nur durch eigene Leistung gewinnen.“

Doch Korkut muss vor allem in der Abwehr variieren. Neben Dedryck Boyata und Marton Dardai wird mit Marc Oliver Kempf nach einer Corona-Infektion auch der dritte Innenverteidiger wohl am Samstag ausfallen. „Wir haben uns auf Marcs Ausfall vorbereitet, er könnte am Samstag aber noch freigetestet werden“, sagte Korkut. Allerdings entscheide das Befinden des Neuzugangs darüber, ob es überhaupt Sinn mache, den 27-Jährigen am Spieltag noch nachkommen zu lassen.

Korkut verweist aber auf mehrere Alternativen. Zum einen könnte Jungprofi Linus Gechter den Part neben dem noch verbliebenden Innenverteidiger Niklas Stark ausfüllen. „Wir haben überhaupt keine Probleme, ihn reinzuschmeißen“, sagte Korkut über den 17-Jährigen. Unter der Woche hat der 47-Jährige im Mannschaftstraining aber auch Außenverteidiger Marvin Plattenhardt sowie Mittelfeldspieler Lucas Tousart in der Innenverteidigung spielen lassen.

Auch auf der Torhüterposition macht sich Korkut keine Sorgen, trotz des groben Fehlers von Alexander Schwolow beim 1:1 im Heimspiel gegen den VfL Bochum. Schwolow habe die Erfahrung und Selbstkritik, um sich selbst wieder auf das nächste Spiel vorzubereiten, sagte Korkut. Er als Trainer werde nicht eingreifen: „Ich bin jemand, der den Spielern die Ruhe gibt.“ Aufgrund der Ausfälle der drei möglichen Alternativen zwischen den Pfosten Rune Jarstein, Nils Körber und Oliver Christensen könnte der Trainer auch lediglich den 20 Jahre jungen und Bundesliga-unerfahrenen Marcel Lotka für Schwolow aufbieten. „Wir werden am Wochenende ein gutes Spiel sehen von Alex“, sagte Korkut.

Zumindest die Statistik eilt dem ehemaligen türkischen Nationalspieler zu Hilfe. Von insgesamt sechs Begegnungen in den beiden obersten Ligen verlor Hertha nur eine Partie: Beim Auswärtsspiel in der Zweiten Liga mit 0:2 - das war im August 1981 vor mehr als 40 Jahren. dpa