Krankheitswelle beim Personal: Berliner Charité sagt hunderte Operationen bis Jahresende ab

Von: Stefanie Fischhaber

Deutschlands größtes Klinikum, die Charité Berlin, stellt wegen Personalnot auf Notbetrieb um. © Imago/K-H Spremberg

Die Personalnot in deutschen Kliniken wird immer brisanter. Etliche Krankenhäuser müssen auf Notbetrieb umstellen. Die Berliner Charité verschiebt hunderte Operationen.

Berlin - Die aktuelle Krankheitswelle belastet auch das Personal der Berliner Uniklinik Charité: Zahlreiche Ärzte und Pfleger können nicht arbeiten, doch die Zahl der Patienten wird nicht weniger. Dazu sorgt eine Infektionswelle bei Kindern für erhöhten Bedarf auf den Kinderstationen. Das größte Universitätsklinikum Europas geht deshalb in den Notbetrieb und verschiebt hunderte geplante Operationen ins nächste Jahr. Die Situation erinnert an die vergangenen Corona-Monate.

Personalmangel wegen Krankheitswelle: Berliner Charité geht in den Notbetrieb

Von Montag an würden zunächst bis Ende des Jahres alle sogenannten elektiven Eingriffe verschoben. Als Grund nannte die Klinik in einer Pressemitteilung den „anhaltenden und sich verstärkenden krankheitsbedingten Ausfalls von Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften“. Besonders die Zahl der Atemwegserkrankungen hat laut einem RKI-Bericht stark zugenommen.

„Wir bedauern dieses Vorgehen“, teilte die Klinik am Mittwoch mit. Durch den eingeschränkten Betrieb wolle man ermöglichen, dass dringliche Behandlungen wie zeitkritische Tumoroperationen und Transplantationen sowie die Versorgung von Patientinnen und Patienten nach Schlaganfällen und Herzinfarkten gewährleistet werden könnten.

Volle Kinderkliniken verschlimmern Personalnot in Kliniken

Die Einschränkung sei auch notwendig, um Personal in die Kindermedizin verlegen zu können. Dort gibt es derzeit viele Kinder mit einer RS-Virus-Erkrankung. Das respiratorische Synzytial-Virus kann vor allem für kleine Kinder und Säuglinge gefährlich sein und sorgt zurzeit deutschlandweit für volle Kinderkliniken.

„Wir appellieren weiterhin dafür, in Innenräumen Masken zu tragen, um die Verbreitung von Infektionen einzudämmen und damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu entlasten“, teilte die Charité der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zahlreiche Kliniken in Deutschland verschieben geplante Operationen

Wie der Tagesspiegel schreibt, sind von den Verschiebungen ein Drittel der geplanten Operationen betroffen. Dies würde bedeuten, dass hunderte Termine pro Tag verschoben werden, die nach der Krankheitswelle nachgeholt werden müssten. Auch andere deutsche Kliniken müssen aufgrund des Personalmangels auf Notbetrieb umstellen, so zum Beispiel das Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum und das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. In Österreich ist die Lage bereits so brisant, dass die Krankenhäuser bestimmte Patienten abweisen müssen. (sf/dpa)