Kriegsbombe: S-Bahnverkehr in Friedrichshain unterbrochen

Bagger stehen auf einem Baugrundstücke, wo eine Kriegsbombe gefunden wurde. © Paul Zinken/dpa

Wegen der geplanten Bombenentschärfung in Berlin-Friedrichshain fahren am Donnerstagvormittag mehrere Stunden lang keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Regionalzüge, ICEs und ICs werden umgeleitet. Das teilte die Bahn am Mittwoch mit. Die Unterbrechung der Strecke dauert voraussichtlich von 11.00 bis 14.00 Uhr.

Berlin - Für die S-Bahn gibt es keinen Ersatzverkehr mit Bussen. Die Fahrgäste sollen das Gebiet umfahren und können auf die Ringbahn, U-Bahnen oder Busse ausweichen. Regionalzüge werden über Gesundbrunnen umgeleitet, viele Bahnhöfe in der Innenstadt werden nicht angefahren. Fahrgäste sollten sich im Internet informieren. Der Fernverkehr wird über den Hauptbahnhof umgeleitet.

Die 100 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt etwa 500 Meter vom Ostbahnhof entfernt. Die Gegend wird ab 8.00 Uhr evakuiert. Die Arbeiten zur Entschärfung dauern einige Stunden. dpa