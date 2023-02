Kriegsverbrechen in Damaskus: Urteil in Berlin erwartet

Teilen

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Das Berliner Kammergericht will am Donnerstag (12.00 Uhr) sein Urteil im Prozess gegen einen 55-Jährigen sprechen, der für ein Kriegsverbrechen in Damaskus verantwortlich sein soll. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft schoss er 2014 in Syriens Hauptstadt mit einer Panzerabwehrwaffe in eine Menschenmenge und tötete so mindestens sieben Zivilisten.

Berlin - Sie wirft dem Mann etwa Kriegsverbrechen und Mord in sieben Fällen vor und forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem beantragte sie die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld, wodurch eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen wäre. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Der Anschlag in einem aus einem palästinensischen Flüchtlingslager entstandenen Viertel von Damaskus soll laut Anklage ein Racheakt gewesen sein. Der Neffe des Angeklagten sei ein oder zwei Tage vor dem Anschlag bei einem Schusswechsel mit Kämpfern der „Freien Syrischen Armee“ (FSA) getötet worden. Der Angeklagte habe sich dafür an der unbewaffneten Zivilbevölkerung im Stadtteil Al Yarmouk rächen wollen, die von dem Regime der Kollaboration mit der FSA verdächtigt worden sei.

Der staatenlose Mann war Anfang August 2022 in Berlin gefasst worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Polizei hatte damals sein Alter mit 54 Jahren angegeben. Laut Bundesanwaltschaft gehörte er zum Zeitpunkt der Tat der Miliz „Free Palestine Movement“ (FPM) und davor der „Volksfront zur Befreiung Palästinas - Generalkommando“ an. dpa