Kunstbiennale öffnet: Goldener Löwe für Katharina Fritsch

Zahlreiche Besucher stehen bei der Eröffnung des Deutschen Pavillons in der Haupthalle des Gebäudes. © Felix Hörhager/dpa/Archivbild

Die Biennale Venedig lockt von heute an wieder internationales Kunstpublikum in die Lagunenstadt. Die Kunstbiennale gilt neben der documenta in Kassel als wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst. Die 59. Biennale, coronabedingt um ein Jahr verschoben, wird bis zum 27. November geöffnet sein.

Venedig - Die in New York lebende Kuratorin Cecilia Alemani hat zur Ausstellung „The Milk of Dreams“ 213 Künstlerinnen und Künstler aus 58 Ländern mit mehr als 1500 Arbeiten eingeladen. Der Titel geht zurück auf ein Kinderbuch der surrealistischen Künstlerin Leonora Carrington (1917–2011), die darin eine sich durch Imagination ständig neu erfindende magische Welt beschreibt.

Daneben sind 80 Länder mit eigenen Pavillons Teil der Biennale. Der russische Pavillon bleibt nach dem Rückzug des künstlerischen Teams leer. Die Ukraine ist durch Pawlo Makow in einem Pavillon vertreten. Im Deutschen Pavillon hat die in Berlin lebende Künstlerin Maria Eichhorn die Struktur des von den Nazis umgebauten Gebäudes und so seine Geschichte freigelegt.

Zum Auftakt werden mehrere Auszeichnungen vergeben (12.00 Uhr). Die für ihre Plastiken international gefeierte Düsseldorfer Künstlerin Katharina Fritsch erhält einen Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk, diese Auszeichnung gibt es auch für die chilenische Künstlerin Cecilia Vicuña. Vergeben wird auch ein Goldener Löwe für den besten nationalen Beitrag, mit dem im Deutschen Pavillon zuletzt Anne Imhof 2017 ausgezeichnet wurde. dpa