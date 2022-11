Lage bei Unterbringung von Flüchtlingen spitzt sich zu

Immer mehr Geflüchtete finden ihren Weg nach Berlin. Die aktuellen Zugangszahlen erinnern an die große Fluchtbewegung 2015/2016. Nun zündet die zuständige Senatorin die nächste Stufe eines Notfallplanes.

Berlin - Die seit Monaten angespannte Lage bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin spitzt sich nach Angaben von Integrationssenatorin Katja Kipping zu. Da immer mehr Geflüchtete in die Hauptstadt kommen und in Aufnahme- und Gemeinschaftseinrichtungen kaum noch freie Plätze vorhanden sind, setzte die Linke-Politikerin nun die Stufe zwei eines Notfallplanes in Kraft. Dadurch soll es möglich sein, die Verfahren bei der Akquise neuer Unterkünfte zu beschleunigen, sagte ein Sprecher der Integrationsverwaltung am Dienstag auf Anfrage.

Nach einem Bericht des „Tagesspiegel“ (Dienstag) erwägt Kipping den Aufbau einer großen Notunterkunft für womöglich Tausende Menschen aus Zelten oder Leichtbauhallen. In einem Papier der Senatorin für den Senat würden das Tempelhofer Feld, der Olympiapark, das Messegelände und Freiflächen auf dem früheren Flughafen Tegel als mögliche Standorte genannt. In sehr kurzer Zeit müssten Plätze „für bis zu 4000 Menschen“ her, um die Lage etwas zu entschärfen und akute Obdachlosigkeit von Geflüchteten abzuwenden, zitierte die Zeitung aus dem Papier.

Der Sprecher der Integrationsverwaltung sprach von einem „internen Arbeitspapier“ zur aktuellen Situation. Die Senatorin habe es am Dienstag zunächst im Senat vorstellen wollen, der am Morgen zu seiner wöchentlichen Sitzung zusammenkam. Zu Inhalten äußerte er sich auf Anfrage nicht.

Bereits im Sommer hatte Kipping wegen der Flüchtlingslage Stufe eins des Notfallplanes in Kraft gesetzt. In dem Zusammenhang wurde auf dem früheren Flughafengelände in Tegel eine Zelt-Notunterkunft als Reserve eingerichtet. Aktuell hat Berlin rund 28 000 Plätze in Aufnahme- und Gemeinschaftseinrichtungen - so viele wie noch nie. Frei sind derzeit laut Integrationsverwaltung um die 150.

Die Lage ist deshalb sehr angespannt, weil einerseits die Zahl der Asylbewerber im Jahresverlauf immer mehr zugenommen hat. Hinzu kommen Zehntausende ukrainische Kriegsflüchtlinge in der Stadt und die Befürchtung, dass deren Zahl infolge des russischen Angriffskrieges gerade im Winter wieder stärker zunimmt als zuletzt. Diese Menschen haben einen anderen Status als Asylbewerber, viele kamen zunächst privat unter. Nun brauchen aber viele auch eine andere Unterkunft, weil ihre Gastgeber ihr Angebot nicht länger aufrechterhalten können oder wollen.

Nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) stellten in den ersten neun Monaten 9036 Menschen Asylanträge in Berlin. Hinzu kamen 816 Flüchtlinge, die über Sonderaufnahmeprogramme in die Stadt kamen. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr listet das LAF 7762 neue Asylbewerber auf, allerdings auf Basis einer Datengrundlage, die sich 2022 etwas verändert hat.

Im September kamen laut Integrationsverwaltung 2289 Asylbewerber in Berlin an - 1828 blieben, ein Teil wurde auf andere Bundesländer weiterverteilt. Im Oktober und Anfang November seien die Zahlen weiter gestiegen, hieß es kürzlich vom Senat. Im Oktober wurden etwa 100 Asylbewerber pro Tag in Berlin registriert, Anfang November dann täglich 150 und 150 Ukrainer, erklärte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Das entspreche etwa dem Niveau von 2015.

Folge sind längere Wartezeiten schon bei der Registrierung, wie aus der Antwort des Senats auf eine AfD-Anfrage hervorgeht. Hauptherkunftsländer der Asylbewerber waren zuletzt Syrien, Georgien, die Türkei, Afghanistan und Moldau. dpa